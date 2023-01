Tchad : ouverture du championnat de football de 1ère division à Am-Timan

Le championnat de football de 1ère division de la province du Salamat a été officiellement lancé ce 19 janvier 2023 à Am-Timan, chef-lieu de la province par une cérémonie présidée par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



La saison sportive 2022-2023 est lancée par la ligue provinciale en accord avec les trois sous-ligues que compte la province. Cet événement sportif est organisé au terrain municipal de la ville d’Am-Timan en présence des autorités civiles et militaires, dirigeants des clubs et amateurs du ballon rond venus très nombreux pour assister à l’événement.



Le président du comité d’organisation, Al-Hidjazi Adoum et le délégué intérimaire des sports et des loisirs, Laoumaye Laohoreu Noël ont tous deux adressé leur profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement sportif.



Pour sa part, le président de la ligue provinciale de football du Salamat, Djido Ali Abatcha, demande aux joueurs, arbitres, dirigeants des clubs et supporteurs de respecter le règlement édicté par la Fédération internationale de football association (FIFA), afin de prévaloir la discipline sportive et le fair-play.



Officiant la cérémonie, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim affirme que le football est une activité qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes, telles que l’esprit d’équipe et la discipline entre autres. Des équipements sportifs ont été remis aux clubs de la première division.



Le match joué en cette circonstance a été remporté par AS-Gracias qui a battu Everest lors d’une séance de tirs au but.