Tchad : paiement de la dette intérieure, une opération bénéfique pour toute l'économie

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a tenu mardi une rencontre avec l'ensemble des dirigeants des banques, dans le cadre du lancement de la première opération de paiement de la dette intérieure aux opérateurs économiques.



A travers cette opération, le gouvernement entend procéder à l'apurement progressif de sa dette intérieure, et promouvoir le développement économique des opérateurs.



Le 14 avril dernier, le chef de l'État Idriss Déby a annoncé dans son discours à la nation, le paiement de la dette intérieure à hauteur de 110 milliards de Francs CFA.



Le ministre Tahir Hamid Nguilin s'est félicité de l'accompagnement de l'État par les banques tchadiennes qui sont des "partenaires actifs". Il a estimé qu'il s'agit d'une opération salutaire, avec des bénéficies vertueux pour toute l'économie.



"À travers ces mécanismes que nous allons mettre en place, les opérateurs économiques entreront en possession de leur dû qui à leur tour, leur permettra de désintéresser leurs propres fournisseurs, leurs créanciers et leurs sous-traitants, de payer des impôts, d'investir et aussi de rembourser quelques échéances de prêts ou des avances accordées par des banques", a souligné le ministre des Finances et du Budget.



"Les banques quant à elles, en mobilisant ces importantes sommes, vont contribuer à redynamiser notre économie, redynamiser leur propre entreprise et permettre d'améliorer leur propre situation financière", a ajouté le ministre.



La rencontre a permis de fixer le calendrier de la prochaine étape afin de finaliser le travail et mettre en paiement les 110 milliards de Francs CFA en faveur des opérateurs économiques. Les paiements seront débloqués au début du mois prochain, en mai.