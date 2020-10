Tchad : paiement des droits et taxes douanières par mobile, comment ça fonctionne ?

13 bureaux des douanes qui sont dépourvus d'agence bancaire à proximité permettent désormais le paiement des droits et taxes douanières par Airtel Money. Il s'agit des bureaux de Zouar, Kalait, Faya, Tine, Adre, Goz-Beida, Tissi, Haraz-Mangagne, Moussoro, Mbaibokoum, Mbainamar, Koutere, Lere.



Le lancement du système a eu lieu mercredi à la direction générale des douanes de Chagoua, en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Comment ça fonctionne ?



Un compte de la douane tchadienne a été ouvert auprès de Airtel Money. Le montant collecté est donc transféré, après vérifications des transactions de la journée, sur le compte bancaire de la douane qui est lié au compte Airtel Money.



Comme d'habitude, le transitaire se présente au bureau des douanes et accomplit les formalités douanières. Il reçoit ensuite le montant de liquidation des marchandises. Avec le bulletin de liquidation, le transitaire se présente à l'agence Airtel au niveau du poste douanier et il écrit le montant à payer. Dès validation, il reçoit automatiquement, après le paiement, un SMS avec le montant payé, le numéro du bulletin de liquidation, le numéro de la liquidation, le code du bureau des douanes et la date de paiement.