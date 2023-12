Tchad : parc national de Siniaka-Minia, un projet clé pour la protection de l’environnement

C’est une interpellation du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, relative au projet de loi portant reclassification de la réserve de faune de Siniaka-Minia en parc national.



En effet, la réserve de faune de Siniaka-Minia (RFSM), créée le 17 mai 1966, est le deuxième plus grand site de séquestration de carbone du Tchad et une zone refuge essentielle du grand écosystème fonctionnel de Zakouma (GEFZ).



Elle est située au sud du Tchad, à la frontière des provinces du Guéra et du Moyen-Chari, avec la rivière Migna comme limite naturelle, et s'étendant sur les départements de Bahr Garada, Bahr Signaka, Korbol et les cantons Melfi, Daguela et Korbol. Le futur parc national de Siniaka-Minia, d'une superficie de 4 158 km² (soit 415 806 hectares), est un témoignage de l'engagement des autorités de Transition pour la protection environnementale.



Le parc va renforcer la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes, tout en favorisant le développement socioéconomique inclusif des communautés avoisinantes.



Les limites du futur parc ont été validées par des autorités administratives, politiques, traditionnelles et des représentants locaux durant une mission technique menée par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en partenariat avec l'ONG African Parks Network.



Lors des ateliers cantonaux de concertation (Melfi, Karma, Daguela), trois scénarios ont été proposés : le scénario 1, dit « conservatoire », incluant toute la réserve ; le scénario 2, dit « écologique », étendant les limites de la réserve ; et le scénario 3, dit « communautaire », basé sur le Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB) de l'UNESCO, proposant des zones de conservation, de tampon et de développement.



Ce dernier scénario, sans impact social négatif, a été choisi. Le futur parc national de Siniaka-Minia accueillera des populations d'éléphants du parc national de Zakouma, et s'inscrira dans le paysage protégé du GEFZ, l'un des plus grands ensembles de conservation d'Afrique centrale et de l'Ouest.



Ce paysage comprend le parc national de Zakouma (créé en 1963 avec 3054 km²), la réserve de faune de Bahr Salamat (créée en 1964 avec 20950 km²), et le domaine de chasse de Melfi-Roukoum (8782 km²).