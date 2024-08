Tchad : partenariat entre l'ANSICE et la Bibliothèque Nationale du Tchad pour former 150 jeunes à la cybersécurité

Dans son allocution pour la circonstance, le directeur général de la Bibliothèque Nationale du Tchad, Hassan Idibeï Idriss, a indiqué que cette formation est conçue pour répondre aux défis liés à la sécurité des systèmes informatiques. Elle contribuera de manière significative au renforcement des capacités de ces jeunes apprenants en matière de TIC, un domaine en perpétuelle évolution. Selon lui, cette initiative permettra d'outiller les apprenants en connaissances et les compétences nécessaires pour protéger efficacement les systèmes informatiques contre les menaces et les vulnérabilités croissantes.



Pour sa part, la directrice générale adjointe de l'ANSICE, Kebzabo Nadjma, a souligné que la cybersécurité ainsi que la protection des données à caractère personnel, sont deux domaines qui sont essentiels à l'ère du numérique. Selon elle, face à la hausse alarmante de la cybercriminalité, cette formation revêt une importance particulière parce que les menaces en ligne sont de plus en plus sophestiquées, touchant tant les individus que les organisations. Raison pour laquelle il était crucial de doter ces jeunes de connaissances et des outils nécessaires pour se protéger efficacement. S'adressant aux jeunes apprenants, Kebzabo Nadjma déclare : « Vous apprendrez comment protéger vos informations personnelles, naviguer en toute sécurité sur internet, et aussi reconnaître les menaces potentielles qui peuvent compromettre vos données. »