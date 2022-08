Tchad : pas moins de 1000 participants au dialogue national, selon un avant-projet

1412 participants sont prévus au dialogue national inclusif selon un avant-projet. Un quota de 324 places est réservé aux partis politiques (23%) tandis que 52 places sont prévues pour les mouvements politico-militaires signataires de l'accord de Doha.



La société civile bénificiera de 287 places (20%) tandis que 102 places sont accordées aux autorités traditionnelles, 32 places à la diaspora, 10 places par province, 70 places pour les forces de défense et de sécurité, 122 places pour les grandes institutions et le gouvernement, 17 places pour les hautes personnalités et invités spéciaux.



13 partis politiques ayant obtenu au moins 5 conseillers municipaux aux communales bénéficient d'une place bonus.



Le CODNI et les négociateurs de Doha se partageront 66 places.



Une coalition de partis politiques et de la société civile a écrit un courrier au chef de la transition pour demander la mise en place d'un organe paritaire devant notamment trancher sur la liste des participants. Et ce, afin de garantir l'inclusivité.