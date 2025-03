Tchad : passation de charge à la tête de la commune du 2ème arrondissement de N'Djamena

La passation de service entre l'ancien exécutif et les nouveaux élus de la commune du 2ème arrondissement de N'Djamena a eu lieu le mercredi 5 mars 2025, dans les locaux de la commune.



Après le mot de bienvenue prononcé par le secrétaire général de la commune du 2ème arrondissement, par ailleurs président du comité d'organisation, le maire sortant, Youssouf Mahamat Yaro, a prononcé son discours. Il a souligné les réalisations significatives du conseil sortant, depuis son installation en juillet 2012, en mettant en avant le leadership des conseillers.



Parmi les accomplissements, il a mentionné la construction du local de la commune, réalisée en collaboration avec des entreprises partenaires. Youssouf Mahamat Yaro a également évoqué les périodes difficiles, notamment en 2014, mais a affirmé que l'équipe avait su surmonter ces défis.



Il a souhaité bonne chance aux nouveaux élus pour la prospérité de la commune, et a rendu hommage aux femmes balayeuses pour leur contribution à la visibilité de la commune.



Après la lecture de la délibération, l'administratrice déléguée auprès de la commune du 2ème arrondissement, Naï Hortense Ahmadou Payanfou, a présenté son allocution, au cours de laquelle elle a d'abord félicité l'équipe sortante. Ensuite, elle a souligné que l'élection des nouveaux élus est le résultat de la confiance des citoyens du 2ème arrondissement.



Elle a également ajouté que ces nouveaux élus ont remporté l'élection grâce à leur dévouement, leur intégrité et leur vision pour la commune. Dans son discours, le nouveau maire du 2ème arrondissement, Adji Karim, a exprimé sa gratitude envers le Tout-Puissant et le conseil communal pour sa nomination.



Il a remercié le chef de l'État, le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, et a souligné l'importance de sa nouvelle responsabilité ainsi que les défis à venir. Convaincu que l'engagement collectif permettra d'améliorer la commune, il a salué le travail de son prédécesseur et de l'équipe sortante. Adji Karim s'est engagé à poursuivre les actions initiées et à assurer une transition fluide dans la gestion municipale.



Il a identifié des enjeux tels que le développement économique, la préservation de l'environnement et la cohésion sociale, en promettant d'être à l'écoute des citoyens et transparent dans ses actions. Il a encouragé ses collaborateurs à maintenir et intensifier leurs efforts, soulignant que l'administration est une continuité et qu'ils travailleront pour faire avancer la commune.



L'administratrice déléguée auprès de la commune du 2ème arrondissement de N'Djamena, Naï Hortense Ahmadou Payanfou, a ensuite procédé à l'installation du nouvel exécutif, suivie de la remise des attestations à l'exécutif sortant. La cérémonie s'est conclue par la signature d'un procès-verbal à huis clos.