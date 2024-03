TCHAD

Tchad : passation de charge au ministère de la Formation professionnelle

Alwihda Info | Par Nguessita Djimtengaye William - 30 Mars 2024

Ce 29 mars 2024, une cérémonie de passation de charge a eu lieu au Ministère de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, marquant le départ du Secrétaire Général sortant, Mme Damaris Adeguelay Nodjigoto, et l'arrivée de son successeur, M. Djidingar Djendi Mbassa. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, M. Djimé Moussa Oumar.