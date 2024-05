Tchad : passation de charges au ministère de l’Economie

Ce 28 mai 2024, la cérémonie de passation de charges a eu lieu entre le ministre sortant en charge de l’Economie et de la Planification Mahamat Assouyouti Abakar et le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin.



La cérémonie a été suivie de l’installation de Mme Fatima Haram Acyl en sa qualité de ministre Déléguée auprès du ministre des Finances en charge de l’Economie et du Plan.



C’était sous la présidence de Mme le ministre secrétaire général du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin.