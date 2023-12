Tchad : passation de pouvoirs au SGP, Dr Mahamat Ahmad Alhabo prend ses fonctions

Cette nomination signifie le remplacement de Dr Gali Ngothé Gatta, qui a occupé cette fonction pendant quatorze mois et demi. Les deux hommes, d'éminentes personnalités de l'administration tchadienne, sont également tous deux titulaires d'un doctorat, Gali Ngothé Gatta en économie et Mahamat Ahmad Alhabo en mathématiques.



La cérémonie a été l'occasion pour Gali Ngothé Gatta de remercier le Président de la République pour sa confiance et de saluer la mise en œuvre des résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain, dont il était le président du présidium.



Le Ministre d’État sortant a également exprimé sa foi en la capacité de son successeur à poursuivre la mission à un moment critique de la transition politique tchadienne.



Dr Mahamat Ahmad Alhabo, le nouveau Ministre d’État, a, quant à lui, exprimé sa reconnaissance envers le Président de la République pour sa nomination, affirmant son engagement à remplir cette fonction avec compétence et détermination. Idriss Youssouf Boy, le Ministre, Directeur de Cabinet Civil du Chef de l’État, a souligné les valeurs partagées par les deux ministres et a officiellement installé Dr Mahamat Ahmad Alhabo dans ses fonctions.