Tchad : passation de service à l'Inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou

L'inspecteur intérimaire sortant, Daidandi Ayouba, a présenté un bilan de l'inspection, soulignant les réalisations et les domaines nécessitant des améliorations. Il a appelé les acteurs du système éducatif à redoubler d'efforts dans la sensibilisation pour garantir le succès des élèves.



Dans son allocution, Dingamhoudou Yohorguellaou, planificateur départemental et représentant de l'IDEN de la Nya, a salué le travail accompli par l'inspecteur intérimaire et a exprimé sa confiance en les compétences du nouvel inspecteur, qualifié d'homme de terrain.



Pour assurer le succès de sa mission, le représentant de l'IDEN de la Nya a encouragé le nouvel inspecteur, Rana Clotaire, à maintenir une communication constante avec ses collaborateurs. Il l'a ensuite officiellement investi dans ses fonctions.



Exprimant sa gratitude envers les autorités scolaires pour sa nomination, l'inspecteur entrant Rana Clotaire a exhorté ses collègues enseignants à faire preuve de professionnalisme et de dévouement dans leur travail.



La cérémonie s'est clôturée par la signature du procès-verbal et une photo de groupe.