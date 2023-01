Tchad : passation de service à la tête de la circonscription douanière du Mayo Kebbi/Tandjilé

Le chef de circonscription sortant, Juda Guilou, gestionnaire de la période allant du 12 aout 2021 au 16 janvier 2023, a présenté le bilan de sa gestion avec un indicateur positif.



Selon M. Guilou, au cours de l’année 2022, la circonscription douanière des provinces du Mayo Kebbi et Tandjilé a réalisé les recettes au Trésor Public de l’ordre de 6.127.539.982 FCFA contre 5.820.213.568 FCFA en 2021. Cela représente une augmentation tangible des recettes de 307.326.414 FCFA.



M. Guilou attribue ce résultat au fruit d'un travail empreint de courage, d’abnégation et de ténacité de tous les agents des douanes, qui ont travaillé dans la symbiose pour faire face aux multiples difficultés.



Le délégué des finances du Mayo Kebbi Est, Ali Mahamat Tchoua, a présidé la cérémonie et a insisté sur la mobilisation des recettes pour le trésor public. Il a souhaité bon vent au sortant et plein de succès au nouveau chef de circonscription.



Le chef de la circonscription douanière entrant, Mbaissidara Marcelin, a quant à lui souhaité la collaboration de tous pour réussir sa mission.