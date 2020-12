Tchad : passation de service entre Kadre Saleh Kana et Moussa Hassan Idibey à l'ONAJES

N'Djamena - La cérémonie de passation de service entre le nouveau coordinateur général de l’ONAJES, Moussa Hassan Idibey et le sortant Kadre Saleh Kana, a eu lieu lundi au siège de l'Office, sous l'auspice de l’Inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Hissein Frede.



Le coordinateur général sortant de l’ONAJES, Kadre Saleh Kana, a exprimé sa reconnaissance au président Idriss Deby qui lui a donné la possibilité d’être à la tête de cette institution pendant deux ans. Il a affirmé avoir accompli beaucoup de choses à la tête de cette institution, notamment le paiement de cinq mois d'arrières de salaire des employés de l’ONAJES.



Kadre Saleh Kana a souhaité bon vent à son successeur Hassan Moussa Idibey. Pour sa part, le coordinateur général entrant de l’ONAJES, Hassan Moussa Idibey, a remercié Dieu qui l’a propulsé à la tête cette institution grâce au concours du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno. Il n’a pas perdu de vue le ministre de la Jeunesse et des Sports dans ses compliments.



« Nous allons relever cet immense défi. L’administration est une continuité. Je demande à tous mes collaborateurs de travailler dans le respect de l’art et surtout de respecter la hiérarchie. Nous allons surmonter tous les manquements constatés. La mission qui m’a été confiée doit commencer dès aujourd’hui. Nous sommes sur le pied du mur et l’histoire nous jugera », a martelé Hassan Moussa Idibey.



L’inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Hissein Frede, a loué la qualité du coordinateur général sortant de l’ONAJES qui a fait de son mieux pour pallier aux difficultés. Il l'a félicité pour sa nouvelle promotion à la tête du ministère.