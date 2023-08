Tchad : passation de service entre les délégués entrant et sortant de la fonction publique du Kanem

Ce mercredi 09 août 2023, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a installé le nouveau délégué de la Fonction publique et du Dialogue social, Djarma Adoum Fougou.



Ce dernier a été nommé par décret N°2159 du 28 juillet 2023, et remplace à son poste, Alhadj Boukar Kolo. Dans son allocution de circonstance, le délégué sortant, Alhadj Boukar Kolo, a remercié ces collaborateurs. Par ailleurs, il souhaite une bonne mission à son collègue entrant.



Quant au délégué entrant, Djarma Adoum Fougou a remercié les plus hautes autorités du pays qui lui ont confié cette tâche, il a aussi remercié son collègue sortant.



Dans son mot d'installation, le gouverneur Issaka Hassan Jogoï a remercié le délégué sortant.



En ce qui concerne le délégué ’entrant, il lui demande de suivre le pas de son prédécesseur pour la bonne marche de l'administration. C'est avec la signature du procès-verbal que la cérémonie a pris fin.