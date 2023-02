Tchad : passation de témoin au Tribunal de grande instance de Bongor

La passation de service faisait suite à un décret (0081/PT/MUJDH/2023) de nomination de magistrats dans diverses juridictions tchadiennes. Au cours de l'audience, le greffier en chef, M. Terassem Djibrine, a lu le décret de nomination, suivi d'une réquisition du Procureur de la République, M. Hassane Younous Hatchim.



M. Hassane Younous Hatchim a déclaré que la mission des magistrats est de redonner au système judiciaire tchadien le prestige qu'il a perdu, en renouvelant les valeurs éthiques sans tolérer la complaisance et la résignation. Il a également fait le point sur la juridiction et a exhorté les magistrats à être guidés par la loi.



Le président sortant, M. Yamingué Ngardinang, a pris la parole pour remettre le flambeau à son successeur, M. Mbairamadji Djekosse Daniel, et à ses collègues magistrats. Il a souligné que la fonction de magistrat nécessite une résilience constante et un questionnement continu sur la justice de leurs actions et décisions.