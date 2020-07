Tchad : passé colonial, l'ambassadeur de France prône le chemin de la réconciliation

L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a estimé mardi qu'il "ne saurait y avoir de confiance mutuelle dans un avenir meilleur qu’à la condition d’oser emprunter ensemble le chemin d’une réconciliation nécessaire au sujet d’un passé qui nous unit et nous divise à la fois."



Il s'est exprimé lors de la commémoration de la fête nationale française du 14 juillet à l'ambassade, en présence de plusieurs officiels tchadiens et diplomates étrangers.



"Soixante ans après les indépendances africaines, soyons à l’écoute de l’exigence de vérité sur l’histoire, y compris sur le passé colonial, et engageons le débat", a déclaré Bertrand Cochery.



Selon lui, "c’est un travail de longue haleine, où l’Institut Français sera parfaitement dans son rôle", ayant une "place centrale pour l’expression de la jeunesse et de la culture tchadiennes."



L'ambassadeur a annoncé que "des travaux importants et indispensables de modernisation et d’embellissement de l’Institut Français du Tchad vont pouvoir être engagés à partir de 2021."



"Nous sommes tous des migrants partis de cette terre : l’Afrique !"



L'ambassadeur de France a également rendu hommage à Toumaï et au Tchad, soulignant que "le plus beau message des acquis scientifiques récents de la paléoanthropologie est que notre origine est africaine, unique et que nous sommes tous frères et sœurs."



"Souvenons-nous que, dans la grande histoire de l’humanité, nous sommes tous des migrants partis de cette terre : l’Afrique", a-t-il dit.