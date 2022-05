Tchad : pasteur converti à l'Islam, "je me suis réveillé avec le nom de Mohammed écrit sur ma main"

Dans un témoignage à Alwihda Info, l'ex-pasteur affirme "vivre la grandeur du prophète" de l'Islam et dit avoir accepté l'Islam comme religion. Il explique avoir eu trois visions.



"J'ai vu la lumière qui est descendue du ciel. C'est la première vision que j'ai vu. Lorsque j'ai vu cela, je suis allé vers d'autres pasteurs. J'ai expliqué cela à mes collaborateurs. On m'a dit que c'est quelque chose de diabolique", explique Moussa Haroun.



"Je me suis réveillé avec le nom de Mohammed écrit sur ma main. Je suis reparti vers mes collaborateurs pour leur expliquer, on m'a dit que c'est le diable. J'ai eu une troisième visant me montrant que l'Islam est un vrai chemin", poursuit l'ex-pasteur.



Au petit matin, l'ex-pasteur s'est finalement rapproché d'un imam pour expliquer ses visions. "Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Il faut que tu embrasses cette religion", lui a dit l'imam.