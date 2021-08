Tchad : pavage des rues de Mardjan Daffack, relance d'un "vieux projet qui dormait dans les tiroirs"

Le président du CMT a posé lundi la première pierre de construction et de pavage des rues du quartier Mardjan Daffack dans le 2ème arrondissement de N'Djamena. "C'est un vieux projet qui dormait dans les tiroirs depuis plusieurs années", a expliqué Patalet Geo, ministre des Infrastructures et du Désenclavement.



Les travaux de pavage de 13,3 km, de construction des ouvrages connexes et de drainage des eaux seront réalisés dans un délai de 24 mois par l’entreprise Sogea Satom.



"Ces travaux n'ambitionnent pas de résoudre tous les problèmes du quartier mais offriront sensiblement de meilleures conditions de vie aux populations, en améliorant la mobilité, à travers des voies aménagées, et en réduisant les eaux stagnantes, vecteur de maladies en milieux urbains", selon Patalet Geo, ministre des Infrastructures et du Désenclavement.



Ils permettront également le développement des activités socio-économiques et d'accroitre la sécurité des personnes et des biens. Ces aménagements permettront aussi à ce vieux quartier, faisant partie intégrante de l'histoire du Fort Lamy, devenu N'Djamena, de présenter un autre visage.



Compte tenu des perturbations de la circulation qui seront occasionnées par les travaux, le ministre appelle la population à la sagesse et au sens du civisme.