Tchad : pénurie d'eau dans la ville de Pala depuis quelques jours

La ville de Pala passe les fêtes de fin d'année et du nouvel an sans eau potable. Pour cause, depuis plus d'une semaine, l'un des groupes électrogène de la station de pompage d'eau de Pala-Koro de la Société tchadienne des eaux (STE) est tombé. Il s'agir d'un problème de pompe d'injection dont N'Djamena seul dispose. A cela s'ajoute le non paiement des factures de consommation d'eau par certains citoyens. L'alimentation en gasoil est difficile face à cette situation.



Cette pénurie d'eau contraint les citoyens à la consommation d'eau de tout genre et avec tous les risques de maladies.



Selon un responsable de la STE du centre d'exploitation de Pala, la pièce (pompe d'injection) du groupe est commandée depuis la capitale. Il faut attendre quelques jours avant son acheminement à Pala. Pour les factures impayées, des communiqués radios sont diffusés pour exhorter les citoyens à honorer leurs engagements. Actuellement, la situation est déplorable.