Tchad : pénurie d'enseignants scientifiques au Sila

Depuis le début de la nouvelle année académique, les élèves du lycée Bilingue Habricha de Goz-Beïda au Sila sont confrontés à une situation préoccupante : une pénurie d'enseignants scientifiques. Cette lacune menace sérieusement le parcours éducatif de ces élèves avides de connaissances.



Face à cette réalité inquiétante, un appel pressant est lancé aux autorités éducatives de la province du Sila. Il est impératif qu'elles agissent rapidement en mettant en place des mesures concrètes pour résoudre cette carence. L'avenir académique de ces lycéens est en jeu, et il incombe aux autorités de garantir un enseignement de qualité dans les disciplines scientifiques.



Selon des informations concordantes, le manque d'enseignants scientifiques persiste depuis un certain temps, les enseignants actuels ne partant pas et aucune nouvelle recrue n'étant annoncée. Il est crucial de réévaluer en profondeur cette situation précaire et de mettre en œuvre des solutions durables.



Il est temps de prendre conscience de l'urgence de cette situation et d'agir de manière décisive. Les lycéens du Sila comptent sur l'engagement des autorités pour sauvegarder leur droit fondamental à une éducation de qualité.