Tchad : pénurie d’essence et flambée des prix à Abéché

Depuis la matinée du jeudi 30 janvier 2025, la ville d’Abéché fait face à une grave pénurie d’essence, entraînant une flambée des prix du carburant.



Actuellement, le prix du litre d’essence est monté à 1 250 FCFA, et dans certains quartiers, il atteint même 1 500 FCFA. Le prix d’une bouteille de carburant est quant à lui passé à 2 000 FCFA, rendant l’approvisionnement extrêmement difficile pour les habitants.



Cette situation paralyse le transport et les activités économiques de la ville, mettant en difficulté aussi bien les conducteurs de taxis-motos que les commerçants et les habitants. Face à cette crise, la population lance un appel urgent au gouvernement pour trouver une solution rapide et rétablir l’approvisionnement en carburant afin d’éviter une aggravation de la situation.