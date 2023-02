Tchad : pénurie de carburant à Mao, les consommateurs désespérés

Le vendredi 17 février 2023, les stations de carburant de la ville étaient prises d'assaut par les conducteurs de véhicules, les motocyclistes et même les propriétaires de groupes électrogènes. La radio Ndjimi de Mao rapporte que les stations de carburant n'étaient pas non plus servies.



Devant l'une des stations locales de la ville, les demandeurs se bousculaient pour obtenir quelques litres d'essence ou de gazoil. Les conditions étaient strictes, seuls vingt litres étaient accordés pour les véhicules et trois litres et demi pour les motocyclistes, afin d'optimiser la petite quantité de carburant disponible et d'équilibrer les services des usagers.



Cependant, certains consommateurs se plaignent de favoritisme de la part des pompistes qui ne donnent pas du carburant à n'importe qui.



Les habitants du quartier doivent payer le litre d'essence entre 750 et 1000 Francs CFA, tandis que la grande bouteille "tangui" est vendu" entre 1500 et 1750 Francs CFA. Les prix des stations de carburant sont restés les mêmes, mais les conditions d'approvisionnement ne sont pas favorables pour les consommateurs.



Cette pénurie de carburant complique la vie des habitants de Kanem, qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et pour leurs activités quotidiennes. Les autorités locales et les responsables des stations de carburant devraient trouver des solutions pour résoudre ce problème qui impacte négativement la vie de la population.