Tchad : pénurie de carburant à N’Djamena et dans quelques provinces

Dans la capitale tchadienne, quelques stations-services de vente de carburant sont fermées. Certains usagers font le tour dans trois à quatre stations, avant de trouver du carburant, a constaté Alwihda Info, ce 5 janvier 2023.



Quelques pompistes rencontrés évoquent une question de fournisseurs. Ils disent que le problème se situe au niveau de la distribution et indiquent ne pas connaître exactement l’origine.



Dans certains chefs-lieux de provinces comme Moundou, Abeché, Amti-man et Goz-beida, le litre de carburant vendu à 600 FCFA passe à 900, voire 1250 à 1500 FCFA.



Dans la ville de Moundou par exemple, depuis deux jours, certains habitants des quartiers sont contraints de venir en pleine ville, pour chercher du carburant. D’autres usagers utilisent le gaz butane qu’ils attachent derrière la moto et le relient au moteur pour se déplacer.



A défaut de carburant, les usagers sont prêts à tout, pour faire des courses.