Tchad : pénurie de carburant à Sarh, plus de cinquante fûts de carburant saisis

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a réagi en donnant des instructions aux forces de défense et de sécurité le jeudi 12 octobre 2023 pour fouiller les boutiques et magasins de ces commerçants qui avaient contribué à créer cette pénurie artificielle. "Au final, nous avons récupéré plus d'une cinquantaine de fûts de carburant que nous vendons à la population au prix de 625 Francs le litre, et les recettes sont restituées à ces commerçants qui ont défié l'État et n'ont pas respecté leurs engagements. Heureusement, chaque citoyen peut désormais avoir accès à un peu de carburant", a souligné le secrétaire général de la province du Moyen-Chari.



Les autorités n'avaient aucun différend avec les commerçants, mais que ce sont ces derniers qui cherchaient à faire souffrir la population du Moyen-Chari en augmentant le prix du carburant.



Le carburant ainsi saisi est vendu au détail, notamment au commissariat central de la ville de Sarh, conformément aux prix fixés par les autorités, dans le but de garantir le respect des normes et d'assurer la sécurité.