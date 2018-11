Tchad : "périodes obscures pour le Batha dans tous les secteurs liés à l'alimentation"

La direction de la statistique agricole du ministère de l'Agriculture a organisé un atelier sur lutte contre l'insécurité alimentaire, la résilience, et la collecte des données sur la campagne agricole, au Batha, en fin de semaine dernière.



Les autorités administratives et les membres du comité d'action du Batha ont pris part à l'atelier qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action contre l'insécurité alimentaire.



Durant deux jours, les participants ont été outillés en technique de collecte d'information utile, au suivi, à l'évaluation de la campagne agricole, de la situation alimentaire, nutritionnelle, ainsi qu'au remplissage des fiches de collecte.



Le secrétaire permanent du comité provincial d'action et délégué provincial du développement rural du Batha, Youssouf Khamis estime que cet atelier aidera le comité à bien mener sa mission.



"La province traverse des périodes obscures dans tous les secteurs liés à l'alimentation. Cette situation demande des données fiables", a relevé le secrétaire général de la province du Batha, Kodiba Nidji.



L'atelier est appuyé par la Banque islamique de développement (BID).