Tchad : permanence d‘électricité, pourvu que ça dure !

En premier, inutile de rappeler qu’entre mars et mai, la température extérieure oscille entre 42-48° C. La demande en électricité, forcément croît en flèche. Les groupes électrogènes, conçus pour fonctionner sous un climat plus tempéré seront mis indubitablement en pause pour favoriser un refroidissement du moteur.



Une autre difficulté est le gasoil coûteux et rare pour alimenter les groupes électrogènes. Avec la relance de l’électrification des villes des provinces, le besoin va encore augmenter. D’ailleurs, la raffinerie de Djermaya éprouve actuellement une réelle difficulté à fournir de l’essence en abondance. L’on doute par conséquent de la capacité de cette raffinerie à fournir du gas-oil nécessaire pour les multiples groupes électrogènes. La migration vers l’énergie renouvelable envisagée par le gouvernement n’est pas véritablement amorcée, renforçant par conséquent le scepticisme.



La dernière raison est que le gouvernement réalise soit des ouvrages trompe-l’œil, soit ne les achève jamais. Route Kélo-Pala, usine de jus de fruits de Doba, fibre optique, ces ouvrages d’envergure en disent long.