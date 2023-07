Tchad : perturbation des réseaux de communication à Abéché

Depuis hier à 23 heures, la ville d'Abéché est confrontée à une perturbation des réseaux de téléphonie mobile. Les citoyens s'inquiètent et ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir des informations. Plusieurs rumeurs circulent au sein de la population, certaines évoquant des fouilles en cours qui seraient à l'origine de cette coupure de réseaux. Cependant, la véritable cause de cette perturbation reste encore inconnue. Les autorités locales et les opérateurs n’ont pas donné d’explications dans l’immédiat.