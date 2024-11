Tchad : peut-on faire confiance à la jeunesse ?

Les générations se suivent sans se ressembler, et la jeunesse actuelle fait souvent l’objet de critiques. Considérée comme une génération numérique, en quête de confort sans effort, elle est parfois vue comme une génération qui « sait qu’elle ne sait rien », mais continue à se présenter en intellectuelle.



En proie aux difficultés financières, elle préfère souvent l’alcool, la drogue ou le sexe, au lieu de chercher des solutions. Les yeux rivés sur leur téléphone et les écouteurs vissés aux oreilles, beaucoup de jeunes pensent que leur avenir se trouve en Europe.



Ce changement de mode de vie laisse les aînés perplexes, et les pousse à se demander s’ils peuvent réellement faire confiance à cette génération. Ce portrait de la génération « Android », baignée dans les mutations technologiques, met en lumière un écart entre elle et les générations précédentes.



Alors que l’ancienne génération suivait des chemins tracés par des traditions transmises par les aînés, cette nouvelle génération est connectée dès la naissance et éduquée dans un environnement de valeurs souvent différentes. Cette jeunesse est perçue comme mal élevée et peu respectueuse envers ses aînés.



Aujourd’hui, de nombreux jeunes ne se lèvent plus pour laisser leur place aux personnes âgées, lors de cérémonies comme les mariages ou les funérailles. Aux yeux de certains aînés, cette génération manque d’avenir, car elle conteste souvent l’autorité parentale.



Comme l’a dit le Pape François, « une jeunesse sans racines pour recevoir la sagesse des personnes âgées, n’a pas d’avenir ». Les choix vestimentaires ajoutent également aux critiques : cette génération considère parfois la nudité comme un symbole d’élégance, et semble privilégier les amitiés par affinité ou intérêt au détriment de la famille.



Hésiode écrivait déjà, il y a huit siècles avant J.C., « je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays, si la jeunesse d’aujourd’hui prend le commandement demain (…) ». Ce constat, bien que lointain, semble aujourd’hui d’une grande actualité.



Face à ces jugements et à cette image stéréotypée, il est important de porter un regard plus juste sur cette génération. Plutôt que de perdre leur autorité, les parents doivent être présents et capables d’encadrer leurs enfants. Certes, les inquiétudes pour l’avenir sont légitimes, mais la solution réside dans la restauration de la confiance envers les jeunes et la création d’un environnement propice à leur épanouissement.



Bien qu’ils paraissent moins respectueux envers leurs aînés, il est essentiel d’établir une communication dès le plus jeune âge et de maintenir un dialogue constant.