Tchad : plaidoyer contre l’utilisation abusive des réseaux sociaux et les discours de haine

N'Djamena - Les activités de l'édition 2020 de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, organisées par l'Union des journalistes du Tchad (UJT), ont été clôturées mercredi au Radisson Blu par le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.



Lancées le 24 octobre dernier, les activités se sont déroulées tant à N’Djamena que dans d’autres grandes villes comme Moundou, Abéché et Sarh. Elles ont été marquées par des conférences-débats, émissions interactives télévisées et radiodiffusées, consultations directes en ligne, divers échanges et plaidoyers.



Plusieurs thématiques d’actualité ont été abordées tells que « Jeunes, Médias et Discours de haine », « Médias et la Désinformation », « Médias et Cohabitation pacifique », ou encore « Dialogue interculturel ».