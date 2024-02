Tchad : plaidoyer de l'AFLADEGT pour l'égalité dans l'accès aux services essentiels

L'association AFLADEGT a organisé des activités de sensibilisation à Farcha, dans le premier arrondissement, le samedi 3 février 2024. Cette initiative s'inscrit sous le thème "L'accès aux services essentiels de qualité, un droit pour toutes les femmes et filles du Tchad" et vise à sensibiliser les femmes et les filles dans les domaines de la santé et de l'éducation. Ces actions font partie de la campagne régionale de plaidoyer pour l'accès aux services essentiels de qualité dans les secteurs de la santé et de l'éducation au Tchad, pilotée par l'AFLADEGT, une association qui promeut le bien-être et l'épanouissement des femmes.



La coordinatrice de projets de l'AFLADEGT, Colette Seryabé, a souligné que cette campagne cible également les décideurs, les encourageant à rendre les services de santé et d'éducation accessibles aux femmes et aux filles. Elle a insisté sur le fait que les filles doivent avoir un accès équitable à l'éducation, au même titre que les garçons.



La présidente de l'AFLADEGT, Mélissa Wouténé, a expliqué que leur association, composée de Femmes Leaders pour l'accès aux droits et à l'équité du genre au Tchad, œuvre tant en milieu rural qu'urbain pour promouvoir l'égalité des genres et lutter contre l'analphabétisme chez les femmes. Elle a précisé que cette campagne s'inscrit dans leur lutte en faveur de l'accès des jeunes filles et des femmes aux services essentiels de qualité dans les secteurs de la santé et de l'éducation.