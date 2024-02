Tchad : planification stratégique du PRAPS II pour améliorer la vie des pasteurs et agropasteurs sahéliens

Yacoub Brahim Djouma, coordonnateur du PRAPS II Tchad, a souligné que l'objectif du projet est « d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones de la région, et de renforcer les capacités des pays à répondre rapidement et efficacement aux crises ou aux urgences pastorales ».



Les 13 provinces sahéliennes ciblées comme prioritaires pour l'intervention sont Lac, Hadjer Lamis, Kanem, Bahr Al Ghazal, Batha, Guéra, Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Wadi-Fira, Ouaddai, Sila et Chari-Baguirmi.



Les principaux bénéficiaires du projet sont les pasteurs et agropasteurs, vivant de manière permanente ou séjournant temporairement dans la zone sahélienne, estimés à au moins 2.200.000 personnes.



Cette réunion a permis la validation du Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA) pour l'année 2024, visant à accélérer la réalisation des objectifs du projet et à consolider des résultats appréciables en vue de la revue à mi-parcours prévue pour début 2025.



L'efficacité de cette mise en œuvre, visant à résoudre les problèmes communs dans l'intérêt des pasteurs et agropasteurs, garantira le plein succès des réalisations du PRAPS-2TD dans la zone d'intervention.