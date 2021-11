Au Tchad, plus d’un million de personnes sont en situation de déplacement forcé dans le pays, rapporte le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Parmi elles, il y a 528 139 réfugiés, dont 376 126 à l’Est au 30 septembre.



Le nombre de personnes déplacées est de 457 948, dont 406 573 personnes déplacées internes (PDI) et 29 263 retournés vénus de l’étranger ainsi que 22 112 PDI retournées, pour la province du Lac. Pour le Sud, il s’agit de 89 858 retournés tchadiens de la République Centrafricaine (RCA). au Lac, l’insécurité liée aux attaques des groupes armés, la montée des eaux, ainsi que la recherche de l’assistance humanitaire a provoqué des déplacements quasi-continus de populations.



Le nombre de cas d’enlèvement de femmes et d’enfants sont en hausse: 300 cas ont été enregistrés de janvier à septembre 2021. À la suite des affrontements causés par un conflit entre éleveurs et pêcheurs dans le département de Logone-Chari, région de l’Extrême-Nord du Cameroun, 8 749 individus ont trouvé refuge dans la province du Chari-Baguirmi au Tchad et sont actuellement dépistés par le HCR.



Au 6 octobre, 256 214 personnes (soit 42 765 ménages) ont été affectées par les inondations à travers le pays. Au 30 septembre 2021, la province de la Tandjilé était la plus touchée, avec 160 955 personnes sans-abris. Au 28 octobre 2021, des inondations ont causé d’importants dégâts matériels et humains dans la province du Lac, particulièrement sur l’île de Kinasserom qui a été la plus touchée. Le bilan fait état de 23 ménages (115 personnes) sinistrés, dont deux enfants morts noyés à Fourkoulom. De plus, un premier cas d’incendie non criminel a été enregistré sur l’île de Farguimi faisant 801 personnes (143 familles) sinistrées.