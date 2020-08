Tchad : plus de 100.000 candidats vont passer les épreuves du BEF

Le mois d'août 2020 est consacré au déroulement des examens et concours au Tchad. Ce lundi, c'est le début des épreuves écrites du Brevet d'enseignement fondamental (BEF) pour 103.337 candidats sur l'ensemble du pays.



Parmi eux, l'on note 91.699 candidats francophones et 11.638 candidats arabophones.



Le BEF marque l'achèvement de la scolarité des élèves jusqu'à la classe de 3ème.



433 centres sont retenus pour les épreuves, dont 68 dans la capitale où 35.235 élèves sont attendus.



Le déroulé des épreuves est prévu du lundi 3 au jeudi 13 août 2020, selon le calendrier des examens et concours.