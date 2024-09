Tchad : plus de 100 hectares de champs dans l'eau au canton de Bayaka

Le pire s'est produit dans le canton de Bayaka, une localité située à environ 10 km de la ville de Kelo. Les ferricks de ce canton sont dans l'eau, suite aux pluies du 30 et 31 août dernier.



Du chef-lieu du canton de Bayaka pour arriver aux ferricks, il faut patauger au moins sur 3 km. L'on dénombre plus de 100 hectares de mil, maïs, patate, sésame et sorgho détruits par l'inondation. En plus de cela, s'y ajoutent des maisons tombées ou inondées.



Face à cette situation, certaines familles ont trouvé refuge auprès des frères qui ont deux ou trois cases. Mais d'autres ne savent où s'orienter. Cette population est exposée à toutes sortes de dangers liés à l'inondation.



Les puits sont remplis d'eaux sales, avec des insectes, sans parler des restes d’animaux (veaux, volailles et petits ruminants). Les femmes de ces ferricks demandent au président de la République de leur venir en aide.



Le chef de ferrick de Bayaka 2, Yahya Ramadan appelle au secours, car sa population se trouve en insécurité. En effet, ces ferricks produisent 200 à 300 sacs de céréales par an, sans compter les oléagineux et légumes.



L’inondation de leurs champs signale la famine dans le canton. Il faut signaler que la population de ces ferricks est estimée à plus de 500 ménages.