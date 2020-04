Tchad : plus de 12 tonnes d'aide alimentaire réceptionnés dans la Tandjilé

Le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jacob, a réceptionné mercredi un don de vivres et non vivres de la Fondation Grand Coeur (FGC).



Le don est composé de 100 sacs de riz décortiqués de 100 kg, 100 sacs de riz de 25 kg, 129 cartons d'huile de 12 litres et 50 cartons de savon à linge, le tout pour un montant de 10 millions Fcfa.



Remettant officiellement ce don, le point focal de la FGC de la Tandjilé, Mme. Haoua Adoum Tambeur, a indiqué que ce geste vient accompagner les mesures barrières prises le gouvernement pour lutter contre le Covid-19.



"Ce don, modeste soit-il, vient soulager la souffrance des personnes vulnérables de la province", a-t-elle renchérit.



Réceptionnant ces vivres, le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jocob, à, au nom de la population, remercié la FGC "qui ne cesse de voler au secours des vulnérables de la province."



Le gouverneur de la province a profité de l'occasion pour demander une fois de plus à la population de la Tandjilé d'observer strictement les mesures gouvernementales qui sont entre autres la distanciation sociale, et le lavage des mains avec du savon. Il a invité à éviter de se serrer les mains.