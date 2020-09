Tchad : plus de 15.000 cas de Chikungunya enregistrés à l'Est

Les derniers chiffres de dimanche matin font état de 15.585 cas de Chikungunya qui ont été enregistrés, selon le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



"La majorité des cas sont à Abéché et également à Biltine, il y a quelques cas", a-t-il précisé.



La maladie de Chikungunya est transmise par un moustique tigre. Probablement venue du Soudan voisin, elle touche deux provinces : le Ouaddaï et le Wadi Fira.