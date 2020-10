Tchad : plus de 150 officiers et sous-officiers promus à des grades supérieurs

Le chef de l'État Idriss Déby a signé mercredi un décret n° 2142 portant promotion d'officiers supérieurs et sous-officiers des forces armées et de sécurité à des grades supérieurs à titre exceptionnel.



154 officiers et sous-officiers sont élevés à des grades de Colonel, Lieutenant-Colonel, Lieutenant, chef de bataillon et capitaine.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé des Armées.



Détails à suivre.