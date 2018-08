Tchad : plus de 2.000 sans-abris dans le département de Bourkou-Yala après de fortes pluies

Les localités de Kirdimi et Gourma (Département de Bourkou-Yala) ont enregistrées des violentes pluies jamais connues depuis 40 ans, le 13 août dernier.



Suite à ces pluies, les populations de ces localités lancent un signal de détresse.



Les dégâts sont énormes : plusieurs maisons se sont écroulées, plus de 2.000 personnes sont sans-abris, tandis que des grandes quantités de stocks de denrées alimentaires ont été détruites. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été blessées.



Les députés de la région, suite à cette situation d'urgence ultime, demandent au gouvernement et aux organismes humanitaires présents au Tchad de venir en aide à la population sinistrée.