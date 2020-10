Tchad : plus de 200 lauréats de l'INJS intégrés par décret à la Fonction publique

Le décret n° 2151 du 22 octobre 2020 porte intégration à titre exceptionnel de 100 lauréats de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à la fonction publique.



Le décret n° 2152 du 22 octobre 2020 porte intégration à titre exceptionnel de 140 lauréats de l'INJS à la fonction publique.



Les intéréssés affectés au ministère de la Jeunesse et des Sports doivent prendre fonction dans un délai de trois mois. Le non respect du délai entraînera l'annulation d'office de l'intégration.



Le décret est pris par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, pour le Président de la République et par délégation.



Il est contresigné par le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi.