Tchad : plus de 200 membres de Boko Haram se rendent à la Force Multinationale Mixte à Bol

C’est un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Pas moins de 210 membres du groupe Boko Haram, parmi lesquels des combattants enrôlés de force et leurs familles, se sont rendus aux troupes de la Force Multinationale Mixte (FMM) opérant dans le Secteur 2 à Bol, dans la zone de Baga Sola.



Cette reddition massive est le résultat d’une intensification des opérations militaires, et des actions psychologiques ciblées, menées par les forces engagées dans la région.



Les ex-combattants ont reconnu leur implication dans plusieurs exactions terroristes perpétrées dans les localités de Bakatolerom, Barkalam, Litri et Kaiga Ngbouboun, toutes situées autour du lac. Dix armes de différents calibres ont été récupérées lors de leur reddition.



Le commandant du Secteur 2 de l’opération « Lac Tchad », le général de division Moussa Haussa, a salué la bravoure des troupes et les efforts déployés sur le terrain. Il a réaffirmé que « le terrorisme n’a aucun avenir dans la région », et assuré que les personnes rendues seront traitées avec humanité.



Ces dernières bénéficieront du programme de déradicalisation mis en œuvre par la FMM. Le gouverneur de la région du Lac, le général de brigade Saleh Haggar Tidjani, a accueilli les anciens terroristes, annonçant par la même occasion le lancement de programmes de formation et de développement de compétences, visant à faciliter leur réinsertion sociale.



L’objectif est de leur offrir des moyens de subsistance durables, et un retour progressif à une vie civile productive. Cette vague de redditions représente un revers stratégique majeur pour Boko Haram. Elle met en lumière l’efficacité de l’approche intégrée adoptée par la FMM, qui combine pressions militaires, incitations à la reddition volontaire et mécanismes concrets de réintégration.



La Force Multinationale Mixte réaffirme son engagement à œuvrer, aux côtés de ses partenaires régionaux, pour le retour d’une paix durable et d’une sécurité renforcée dans le bassin du lac Tchad.