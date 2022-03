Tchad : plus de 36 millions de FCFA partis en fumée dans un incendie à Ndjamena

Un incendie, semble-t-il, dû à une haute tension électrique, a ravagé ce mercredi 9 mars 2022, aux environs de 3 heures du matin, une alimentation au quartier Ndjari, dans le 8ème arrondissement de Ndjamena, sur l'axe de l'avenue Taïwan.



Alhadj Daoud Mahamat, propriétaire de l'alimentation incendiée, que Alwihda Info a joint au téléphone, explique que la cause de cet incendie pourrait être « la hausse de tension électrique ».



Selon lui, il y a un délestage dans le secteur depuis plus de 48 heures, mais le courant électrique est arrivé le lundi 07 dernier, mais avec une instabilité surprenante : tantôt une baisse de tension, tantôt une hausse.



L’infortuné a été contacté hier nuit par des riverains, vers 3h du matin, qui lui ont signifié que sa boutique a pris feu. Une fois arrivé sur place, il n’a pu rien faire en pleine nuit. « Et même les sapeurs-pompiers que nous avons contactés sont arrivés avec un grand retard de plus de 40 minutes et rien n'a été sauvé à l'heure où je vous parle », déclare-t-il.



La victime souligne que ces pertes sont énormes et les estiment à plus de 35 millions de FCFA, sans compter les installations, 6 réfrigérateurs et plusieurs climatiseurs. Dès lors, l’on se pose une question tout naturellement : à quand la fin des incendies répétitifs, qui semblent n’épargner aucune localité, pour ne pas dire une concession ?