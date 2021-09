Tchad : plus de 400 arrestations à N'Djamena pour l'opération Harmattan 2

La phase 2 de l’opération Harmattan a été lancée ce 3 septembre par la commission mixte de sécurité. Elle vise à lutter contre l’insécurité dans la ville de N’Djamena.



Au moins 402 individus ont été interpellés par les forces de sécurité qui ont lancé simultanément des interventions dans des secteurs jugés dangereux.



Des substances prohibées, des armes blanches et des motos volées ont été saisies au cours des opérations.



Le directeur général de la police nationale et président de la commission mixte de sécurité, le contrôleur général Ousman Bassy Lougma, a félicité toutes les forces de sécurité qui mènent quotidiennement des actions pour la sécurité.



"La justice est faite pour tous, hommes, femmes et enfants. Elle va faire son travail de façon professionnelle, dans la justice et la légalité", a déclaré le ministre de la Justice Mahamat Ahmad Alhabo.



D'après le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam, plus de 1000 malfrats ont été appréhendés en moins de deux mois, témoignante de la volonté des autorités sur le volet sécuritaire.



"L'opération est menée de façon secrète mais avec l'aide de la population", selon le ministre.



Le 10 juillet, la police nationale a lancé la première phase de l’opération Harmattan au cours de laquelle 614 personnes ont été arrêtées en une journée.