Tchad : plus de 50 malfrats et un arsenal saisis à N’Djamena

La lutte contre l’insécurité franchit un nouveau cap au Tchad.



En effet, ce mercredi, 12 février 2025, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, a supervisé une impressionnante présentation de plus de 50 malfrats à la légion 10 de N'Djamena. Pris en flagrant délit, ces individus détenaient un véritable arsenal : 6 armes de type 6P, 13 motos, 4 bouteilles de gaz et une quantité importante de drogue.



Cette opération, menée avec brio par les forces de sécurité intérieure, réaffirme la volonté des autorités de combattre la criminalité sous toutes ses formes.



Le ministre Ali Ahmat Aghabache a salué le professionnalisme des forces de l’ordre et a exhorté la population à s’impliquer davantage dans la dénonciation des actes criminels. « La sécurité est l’affaire de tous », a-t-il martelé, appelant à une coopération étroite entre citoyens et forces de l’ordre.



Les autorités compétentes annoncent que « la traque des criminels continue. N'Djamena refuse de céder du terrain aux fauteurs de trouble ».