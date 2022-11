Tchad : plus de 70 millions Fcfa récoltés en faveur des sinistrés lors d'un concert de charité

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, explique que cette initiative vise à susciter un élan de solidarité. Pour lui, c'est l'opportunité de marquer le coup et sensibiliser le plus grand nombre.



"Nous devons cultiver les actions qui nous rapprochent les uns des autres, qui renforcent notre unité, notre solidarité, notre sens du partage et de l'amour de la patrie, ainsi que celle de nos concitoyens", souligne Abakar Rozzi Teguil.



Le secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua, annonce une enveloppe de 45 millions de Francs CFA (23 millions Francs CFA à titre de contribution de la Primature et 22 millions de Francs CFA des membres du gouvernement). Le Mouvement patriotique du salut (MPS) contribue à hauteur de 20 millions de Francs CFA.



Plus de 70 millions ont été récoltés au cours de la soirée.