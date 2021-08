Tchad : plus de 7000 diplômés sans emploi recensés en 10 jours

La plateforme des diplômés sans emploi enregistre depuis le 2 août 2021 à la Bourse de travail, les diplômés sans emploi, de la capitale et des provinces. À ce jour, plus de 7000 diplômés sans emploi ont été recensés dont 4000 des provinces.



L'un des coordinateurs de la plateforme, Djitebaye Alain, explique qu'à l'issue des échanges avec le gouvernement et les interlocuteurs qui plaident leur sort, il a été convenu de mettre en place un fichier de tous les profils des diplômés au chômage.



"Sur le point de l'absorption des jeunes diplômés, il y a un vrai besoin. (...) La fonction publique n'est plus saturée. Il y aura des recrutements", assure Djitebaye Alain.



"Au fur et à mesure, ils viennent se faire recenser (...) D'ici le 16 août, il y en aura beaucoup plus. Ça veut dire que le gouvernement ne fait rien. Comment se fait-il que plus de 80% des personnes dans l'administration sont analphabètes et les diplômés sont au chômage ?", affirme M. Dibam, assis à côté d'une pile de dossiers de diplômés sans emploi recensés.



Le processus de recensement prendra fin le 16 août 2021.