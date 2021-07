Tchad : plus de 81.000 candidats appelés à composer les épreuves du baccalauréat

Plus de 81.000 candidats des 13 séries sont attendus dans les centres d'examen dès la semaine prochaine pour la composition des épreuves du baccalauréat du second degré. Au total, 133 centres sont recensés pour le déroulement des épreuves.



L'année dernière, l'effectif des candidats était de 87.500 dont 61% de la série A4.



Les épreuves écrites se dérouleront du 2 au 7 août 2021 dans tout le Tchad. Aucun candidat ne sera accepté en salle après 15 minutes de retard, selon le calendrier.



Le masque obligatoire



Le président du jury du baccalauréat, session d'août 2021, Dr Andjaffa Djaldi Simon, a assuré mardi dernier que tout est prêt pour les épreuves. Il a demandé à tous les candidats d'être présents le jour J, dans leurs centres respectifs. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, les candidats devront se munir des masques.



Limitation du nombre de candidats par salle



Des mesures ont été prises pour limiter le nombre de candidats par salle. Les candidats de la série A4 composeront le mardi 3 août, le jeudi 5 août et le samedi 7 août. La phase de correction est prévue du 9 au 15 août 2021, tandis que les résultats de la première série des épreuves écrites seront dévoilés le 2 septembre 2021.



Deux nouvelles personnalités à la tête du jury



Un arrêté conjoint du 14 juillet 2021 signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation a nommé les président et vice-président du jury de la session d'août 2021 du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique.



Enseignant-chercheur à l'Université de Sarh, Dr. Andjaffa Djaldi Simon est nommé président du jury. Il remplace Pr. Bianzeubé Tikri. Le directeur général du développement du bilinguisme et de la promotion civique, Mahamat Al Boukhari Oumar, est nommé vice-président du jury.