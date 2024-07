Tchad : plus de 993 millions de FCFA en matériel médical pour les hôpitaux de N'Djamena

La remise de matériel aux hôpitaux de N'Djamena (Bon Samaritain, Mère-Enfant et Amitié Tchad-Chine) s'est déroulée le 9 juillet 2024.



La cérémonie s'est tenue dans chaque structure sanitaire respective, renforçant ainsi les services d’urgences, pour une meilleure prise en charge des populations. Ce don, provenant du Fonds Mondial, répond à la demande du ministère de la Santé publique, conformément aux orientations du président de la République.



Les responsables des différents services sanitaires, à savoir Yves Djofang du CHU Bon Samaritain, Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine du CHU de la Mère et de l’Enfant, et Dr Oumar Hamdane Iguemir de l’Amitié Tchad-Chine, ont salué le ministre pour son engagement en faveur de l'amélioration des conditions de travail.



Cette dotation d'équipements vise à renforcer le climat de travail, pour une meilleure prise en charge médicale en soins d’urgence et le bien-être des patients. Ils ont également exprimé leur gratitude envers le coordonnateur de l’Unité de gestion des projets du ministère, pour l'acheminement du matériel aux hôpitaux bénéficiaires.



De son côté, le ministre de la Santé publique s'est réjoui du geste du Fonds Mondial, en réponse à la demande formulée par le ministère, au nom du gouvernement. Il a exprimé ses remerciements, ainsi que ceux des autres partenaires qui soutiennent les actions du ministère pour améliorer le système de santé, le rendant ainsi plus performant, résilient et dynamique dans l’optique de répondre aux besoins sanitaires de la population.



Il convient de rappeler que le montant global de ces matériels est de plus de 993 millions de FCFA. Une enveloppe de plus de 400 millions de FCFA a également été dégagée pour la réfection des services dans les trois formations sanitaires.