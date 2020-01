Tchad : plus de moyens de production aux cotonculteurs pour booster l'économie

Le président Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkhali Moussa, a déclaré lundi dans un communiqué que les agriculteurs et éleveurs, les producteurs de coton ainsi que la Coton Tchad SN devaient multiplier dès à présent multiplier les stratégies pour tripler la prochaine campagne cotonnière.



Il s'est dit très fier des bons résultats obtenues au cours de la campagne 2019-2020 "pour laquelle le réseau s'est investi personnellement aux cotés des autres acteurs de cette filière dans les villages, campagnes, cantons et ferricks des zones cotonnières pour parvenir aux résultats plus éclatants et visibles sur le terrain."



Moussa Alkhali Moussa a félicité le chef de l'Etat pour sa campagne menée en faveur de la relance effective de la filière coton.



Selon lui, en triplant la production, le Tchad pourra devenir le premier pays producteur de coton dans le continent Africaine voir à l'échelle mondial.



"La politique sociale du président ldriss Déby, en relançant cette filière, est de redonner du sourire et de l'espoir aux producteurs qui sont abandonnés depuis des années avec leur production sous les bras. (...) Nous invitons les éleveurs et les agriculteurs à avoir la même vision pour un Tchad meilleur et de faire toujours la paix pour que le Tchad soit non seulement un havre de paix mais un champ très fertile pour la production du coton qui fait partie intégrante de notre économie parmi les nations émergentes", a souligné le président du RAPCLO, Moussa Alkhali Moussa.



Il a appelé à l'implication des décideurs, à mettre à la disposition des cotonculteurs les moyens de production conséquents pour booster l'économie et opérer un changement conséquent dans le vécu quotidien des cotonculteurs.