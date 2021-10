Tchad : plusieurs armes de guerre restituées par des civils au Salamat

30 armes de différents calibres ont été présentées à la presse locale lors d'une cérémonie officielle en présence des autorités provinciales civiles et militaires. Selon les autorités locales, ces armes de guerre ont été restituées volontairement par la population après une campagne de sensibilisation relative à la paix et à la cohabitation pacifique organisée dans le but de pacifier la province.



« Les civils ne sont pas autorisés par la loi à détenir les armes », martèle le commandant de la zone de défense et de sécurité nº10, le général Fouzari Hassane Mahamat. Pour le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Am-Timan, Mahamat Ahmat Moussa, les détenteurs illégaux d'armes de guerre s'exposent à des sanctions sévères. Ils encourent des peines de 6 à 10 ans de prison ferme et une forte amende allant de 5 à 15 millions de francs CFA.



S'exprimant à son tour, le premier magistrat de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a exhorté tous ceux qui, en violation de la loi, détiennent des armes de guerre, à les restituer immédiatement à l'État pour permettre une parfaite sécurisation des personnes et de leurs biens.