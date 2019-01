Tchad : plusieurs armes de guerre saisies à Kalaït

Une opération de fouilles ciblées lancée depuis le 7 janvier dernier dans plusieurs quartiers de la ville de Kalaït, dans la province de l'Ennedi Ouest, a permis aux forces de l'ordre de saisir plusieurs dizaines d'armes de guerre et des stupéfiants. Les saisies ont été présentées à la presse la semaine dernière, en présence du gouverneur de l'Ennedi Ouest, Kedallah Younous Hamidi.



"Pour mettre fin à cette situation dangereuse, pour la sécurité de la population, on va mobiliser les forces de l'ordre et de sécurité pour procéder à une fouille", a expliqué le gouverneur de l'Ennedi Ouest, Kedallah Younous Hamidi.



"La détention illégale d'armes de guerre par les civils est sanctionnée par les textes de la République. Tout contrevenant fera face à la vigueur de la loi et sera traité comme ennemi de la paix", a prévenu le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, le général de corps d'armées Mahamat Saleh Brahim.



Le dynamisme des forces de l'ordre a été salué par les autorités régionales. Ces opérations de grande envergure ont apporté des résultats satisfaisants, s'est félicité Kedallah Younous Hamidi.



La population de l'Ennedi ouest a été invitée à dénoncer toute personne détenant des armes de guerre ou des stupéfiants. "Tout complice sera traité au même titre que le détenteur d'armes de guerre", a mis en garde le gouverneur de la province.